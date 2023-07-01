Akvamatika.com - интернет-магазин поломоечной и уборочной техники, купить профессиональное уборочное оборудование в Москве

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Машина доступна в трех различных моделях: электрическая версия с 15-метровым кабелем в стандартной комплектации и две версии с литиевыми батареями.
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Интернет-магазин уборочной техники "Акваматика"
Профессиональное уборочное оборудование позволяет повысить производительность труда работников при уборке больших объектов, увеличить качество мытья различных поверхностей, сократить затраты моющих средств и уменьшить время, необходимое на обслуживание устройств. В отличие от бытовой уборочной техники, профессиональная предназначена для эксплуатации в постоянном режиме и под высокими нагрузками. Поэтому капитальные вложения на его приобретение быстро окупаются за счет уменьшения затрат на техническое обслуживание и уменьшения потерь от вынужденных простоев из-за поломок.
Интернет-магазин уборочной техники «Акваматика» предлагает широкий ассортимент уборочной техники для использования в быту и для работы профессиональных клининговых компаний или служб по уборке торговых центров, крупных магазинов, производственных территорий. У нас представлена продукция известных мировых производителей с гарантией и по доступной цене.
Ассортимент оборудования для уборочно-моечных работ
В каталоге нашего магазина вы найдете:
- Профессиональные мойки высокого давления. Аппараты распыляют воду с высокой производительностью и под большим давлением для мытья фасадов зданий, тротуарной плитки, садового инвентаря, техники.
- Пылесосы для сухой и влажной уборки. Это уборочная техника для коммерческого использования в бизнес-центрах и офисах, а также слесарных и столярных мастерских. Засасываем воздух с высокой производительностью, позволяет убирать тяжелые частицы, в том числе стружку, древесную пыль и т.п.
- Поломоечные машины. Купить уборочную технику этого типа можно для мытья промышленных полов с твердыми поверхностями в магазинах, супермаркетах, торговых центрах.
- Подметальные машины. Уборочная техника для улицы и больших помещений, которое позволяет собрать сухой мусор с поверхности с высокой производительностью, в том числе в труднодоступных местах (возле стен и бордюров).
- Снегоуборочные машины. Используются для расчистки дорожек и удаления снега с площадок в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.
- Оборудование для автомоек. Мы предлагаем оборудование для уборочно-моечных работ автомобилей, которое бережно моет лакокрасочное покрытие машин и очищает салон от мусора и пыли.
- Профессиональные парогенераторы. Используются для быстрой и безопасной для поверхностей очистки от сильных загрязнений, а также для глажки тканей.
Помимо уборочной техники, у нас можно купить расходные материалы и моющие средства для них. Благодаря гибкой системе скидок и бонусов вы имеете возможность сократить затраты на покупку уборочных материалов, техники, инвентаря и увеличить рентабельность работы клининговой компании или сократить затраты на содержание бытовой службы.
Преимущества сотрудничества с компанией «Акваматика»
При покупке уборочного оборудования для клининга в нашей компании, вы получаете такие плюсы:
- Качественная профессиональная техника продается по доступной цене, так как мы получаем ее напрямую от заводов производителей и не включаем в цену надбавки посреднических компаний;
- Мы гарантируем работоспособность техники и выполняем бесплатный ремонт или замену в случае производственного брака. На время замены предоставляем устройства из подменного фонда.
Мы предоставляем консультации по выбору нужного профессионального уборочного оборудования, его эксплуатации, покупке расходных материалов. Для получения консультаций и оформления заказа свяжитесь с менеджерами удобным для вас способом.