Akvamatika.com - интернет-магазин поломоечной и уборочной техники, купить профессиональное уборочное оборудование в Москве

Машина доступна в трех различных моделях: электрическая версия с 15-метровым кабелем в стандартной комплектации и две версии с литиевыми батареями.

Уборочные машины Comac Comac Agila идеально подойдут для помещений площадью до 5000 м2 и могут быть укомплектованы гелевой и литий-ионной батареей.

Karcher расширяет линейку минимоек высокого давления для дома и сада новым модельным рядом. Представленные аппараты можно кратко охарактеризовать так: строгий минимализм, только самое необходимое.

Интернет-магазин уборочной техники "Акваматика"

Профессиональное уборочное оборудование позволяет повысить производительность труда работников при уборке больших объектов, увеличить качество мытья различных поверхностей, сократить затраты моющих средств и уменьшить время, необходимое на обслуживание устройств. В отличие от бытовой уборочной техники, профессиональная предназначена для эксплуатации в постоянном режиме и под высокими нагрузками. Поэтому капитальные вложения на его приобретение быстро окупаются за счет уменьшения затрат на техническое обслуживание и уменьшения потерь от вынужденных простоев из-за поломок.

Интернет-магазин уборочной техники «Акваматика» предлагает широкий ассортимент уборочной техники для использования в быту и для работы профессиональных клининговых компаний или служб по уборке торговых центров, крупных магазинов, производственных территорий. У нас представлена продукция известных мировых производителей с гарантией и по доступной цене.

Ассортимент оборудования для уборочно-моечных работ

В каталоге нашего магазина вы найдете:

Профессиональные мойки высокого давления. Аппараты распыляют воду с высокой производительностью и под большим давлением для мытья фасадов зданий, тротуарной плитки, садового инвентаря, техники.

Пылесосы для сухой и влажной уборки. Это уборочная техника для коммерческого использования в бизнес-центрах и офисах, а также слесарных и столярных мастерских. Засасываем воздух с высокой производительностью, позволяет убирать тяжелые частицы, в том числе стружку, древесную пыль и т.п.

Поломоечные машины. Купить уборочную технику этого типа можно для мытья промышленных полов с твердыми поверхностями в магазинах, супермаркетах, торговых центрах.

Подметальные машины. Уборочная техника для улицы и больших помещений, которое позволяет собрать сухой мусор с поверхности с высокой производительностью, в том числе в труднодоступных местах (возле стен и бордюров).

Снегоуборочные машины. Используются для расчистки дорожек и удаления снега с площадок в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.

Оборудование для автомоек. Мы предлагаем оборудование для уборочно-моечных работ автомобилей, которое бережно моет лакокрасочное покрытие машин и очищает салон от мусора и пыли.

Профессиональные парогенераторы. Используются для быстрой и безопасной для поверхностей очистки от сильных загрязнений, а также для глажки тканей.

Помимо уборочной техники, у нас можно купить расходные материалы и моющие средства для них. Благодаря гибкой системе скидок и бонусов вы имеете возможность сократить затраты на покупку уборочных материалов, техники, инвентаря и увеличить рентабельность работы клининговой компании или сократить затраты на содержание бытовой службы.

Преимущества сотрудничества с компанией «Акваматика»

При покупке уборочного оборудования для клининга в нашей компании, вы получаете такие плюсы:

Качественная профессиональная техника продается по доступной цене, так как мы получаем ее напрямую от заводов производителей и не включаем в цену надбавки посреднических компаний;

Мы гарантируем работоспособность техники и выполняем бесплатный ремонт или замену в случае производственного брака. На время замены предоставляем устройства из подменного фонда.

Мы предоставляем консультации по выбору нужного профессионального уборочного оборудования, его эксплуатации, покупке расходных материалов. Для получения консультаций и оформления заказа свяжитесь с менеджерами удобным для вас способом.