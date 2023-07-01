Akvamatika.com - интернет-магазин поломоечной и уборочной техники, купить профессиональное уборочное оборудование в Москве

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Новое пополнение ассортимента от Karcher
25.09.2023 Новое пополнение ассортимента от Karcher
Karcher расширяет линейку минимоек высокого давления для дома и сада новым модельным рядом. Представленные аппараты можно кратко охарактеризовать так: строгий минимализм, только самое необходимое.
01.08.2023 Компания Акваматика представляет вам новые поломоечные машины Comac серии Agila.
Уборочные машины Comac Comac Agila идеально подойдут для помещений площадью до 5000 м2 и могут быть укомплектованы гелевой и литий-ионной батареей.
01.07.2023 Ghibli & Wirbel продемонстрировали публике новую машинку для мойки полов Royal 15.

Машина доступна в трех различных моделях: электрическая версия с 15-метровым кабелем в стандартной комплектации и две версии с литиевыми батареями.

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